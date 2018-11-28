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Завершено расследование дела о ДТП с участником бывшего сотрудника прокуратуры

Новости / ЧП
Завершено расследование дела о ДТП с участником бывшего сотрудника прокуратуры

В настоящее время обвиняемый приступил к ознакомлению с его материалами.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 18 августа около 2 часов ночи 32-летний водитель автомобиля «AUDI Q3», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Большой Затонской, нарушил правила дорожного движения, в результате чего допустил столкновение с мотоциклом «KAWASAKI EX650D» под управлением 25-летнего мужчины. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, закрытой травмы грудной клетки и живота.

Установлено, что за рулем иномарки находился сотрудник прокуратуры. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В следственном управлении сообщили, что в ходе допроса обвиняемый признал вину в нарушении правил дорожного движения, однако отрицал довод обвинения о том, что во время ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В настоящее время обвиняемый и его защитник уведомлены об окончании следственных действий. Потерпевший приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. После завершения ознакомления с делом обвиняемого и его защитника оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба ведомства.