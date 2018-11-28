Начались обменные гастроли Саратовского и Рязанского театров кукол

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По информации министерства культуры области, рязанский театр покажет в Саратове два детских и один взрослый спектакль. 28 ноября на сцене «Теремка» гастроли откроются спектаклем «Сказки Пушкина». Показы этого спектакля также пройдут 29 ноября и 1 декабря.30 ноября, 1 и 2 декабря зрители увидят фантазию в одном действии «Большое путешествие маленького крокодильчика». Этот спектакль создан для зрителей 4-6 лет.Вечером 30 ноября рязанцы покажут в Саратове «Лафертовскую маковницу» по пьесе Антония Погорельского — спектакль для взрослой аудитории, который стал лауреатом IX Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий».Афиша ответных гастролей саратовского «Теремка» в Рязани, которые пройдут параллельно с визитом коллег в наш город, будет составлена из постановок «Али-Баба и разбойники», «Бременские музыканты», «Чебурашка и его друзья».- Гастрольный обмен театров Саратова и Рязани – это только часть программы творческого взаимодействия. Театры связывают давние дружеские отношения, с начала двухтысячных годов они являются постоянными участниками Международного фестиваля театров кукол "Рязанские смотрины", - сообщает пресс-служба министерства культуры.