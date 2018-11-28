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Заместителя министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Новости / ЧП
Заместителя министра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями


Возбуждено уголовное дело.

- В период с апреля 2017 года по сентябрь 2018 года заместитель одного из министерств Саратовской области, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, требовал от директора государственного автономного учреждения, находящегося от него в служебной зависимости, предоставления денежных средств для нужд совета ветеранов министерства, - сообщает пресс-служба следственного управления региона. - Выполняя незаконные требования должностного лица, директор учреждения систематически перечислял денежные средства на банковскую карту консультанта одного из отделов при министерстве, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, с причинением последнему материального ущерба.

По данным региональных СМИ, речь идет о первом заместителе министра природных ресурсов и экологии Анатолии Колдаеве. В следственном управлении уточнили, что противоправная деятельность подозреваемого выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото https://om-saratov.ru