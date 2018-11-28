Около 60 заявок поступило на участие в фестивале "Город кино"
Прослушивание участников состоится 6 декабря в здании старого ТЮЗа.
Завершился прием заявок на участие в XI областном фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино». По информации областного методического киновидеоцентра, всего в оргкомитет поступило 47 заявок в номинации «Вокал» и 10 - в номинации «Инструментальное исполнительство». Желание поучаствовать в конкурсе выразили артисты из 22 районов области и Саратова.
Самой юной участницей стала 6-летняя Кристина Николаева из Аткарска, а самым возрастным – один из артистов вокального ансамбля «Надежда» из Энгельса. Второй год подряд в «Городе кино» принимает участие Народный самодеятельный коллектив – ансамбль скрипачей «Violino» детской школы искусств №1 Энгельсского района. Ребята вместе со своими художественными руководителями исполнят произведения Антонио Вивальди.
Оценивать творческие номера исполнителей будут руководители саратовских учреждений культуры.
Фото https://verdemusicgroup.com