В Саратове обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 23 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительной сумки на чердаке здания в Кировском районе. В ходе проверки сотрудники полиции и ОМОН Росгвардии обнаружили и изъяли большое количество боеприпасов и два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием отечественного и импортного производства, а также радиосканер, изделия для контроля акустической обстановки и для дистанционногопрослушивания телефонов.В этот же день по подозрению в причастности к совершению преступления былазадержан житель Саратова 1962 года рождения. Мужчина уже дал признательные показания.- Дом, на чердаке которого обнаружена сумка, принадлежит частному лицу, помещения в нем сдаются в аренду, - прокомментировали в пресс-службе. - При осмотре строения и проведении оперативных мероприятий осуществлялась эвакуация 52 человек, на месте происшествия применялась служебно-розыскная собака.Сообщается, что все изъятое направлено на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области. Возбуждено уголовное дело.