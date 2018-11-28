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В музее краеведения открывается выставка-посвящение Анатолию Селянину
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В музее краеведения открывается выставка-посвящение Анатолию Селянину

Новости / Культура
В музее краеведения открывается выставка-посвящение Анатолию Селянину


В экспозиции будут представлены редкие фотографии, документы и личные вещи музыканта.

28 ноября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения открывается выставка «Анатолий Селянин. Посвящение мастеру». Она рассказывает о жизни и творчестве профессора Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, выдающегося российского музыканта, педагога и организатора.

Анатолий Дмитриевич был основателем одного из первых в России концертных оркестров духовых инструментов. «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке завоевал широкую популярность и ныне дает более 60 концертов в год, с ним сотрудничают выдающиеся солисты и дирижеры из разных стран мира. В 2005 году коллектив представлял Россию на первом Европейском конкурсе концертных филармонических оркестров, проходившем на острове Корфу в Греции. Из 28 европейских оркестров, участвовавших в конкурсе, наш «Волга-Бэнд» был признан лучшим и получил высшую награду - Гран-при.

По информации министерства культуры области, Анатолий Селянин стал первым российским музыкантом, удостоенным высшей награды Всемирной гильдии трубачей - Международной премии Award of Merit. Ею награждают за выдающиеся заслуги в области исполнительства и педагогики. За всю историю гильдии всего 10 человек стали обладателями этой престижной премии.

На выставке будут представлены редкие фотографии, документы и личные вещи, рассказывающие о самых важных этапах и событиях творческой жизни музыканта.

Фото https://saroblnews.ru