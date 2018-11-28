У российских законодателей появилось собственное телевидение
О работе высшего законодательного органа России расскажет телевидение Госдумы РФ.
Собственное телевидение парламентариев «Дума ТВ» уже работает, представляя зрителям в нескольких проектах наиболее важную информацию о деятельности российских депутатов, их законодательных и общественных инициативах. Профессиональная команда редакторов, продюсеров, корреспондентов и операторов рассказывает об острых темах, актуальных проблемах, новых законах, работе депутатов вне стен Думы.
Телевидение «Дума ТВ» (dumatv.ru) – это репортажи, аналитика, информационные и авторские программы, интервью, новости, журналистские расследования. По инициативе самих депутатов с 1997 года действует еженедельная информационно-просветительская программа «Парламентский час», посвященная новым законам и их влиянию на жизнь общества. Дневником самых главных событий Госдумы РФ является передача «Дума. Главное». На основе депутатского мнения представлен разносторонний взгляд на актуальные проблемы политики в программе «Дума. Мнение». В жанре «инфографика» обо всех этапах законотворчества рассказывает передача «Дума. Факты». Наиболее острым темам посвящена авторская программа репортеров «Думы ТВ» – «Специальный репортаж».