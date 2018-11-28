28 ноября 2018 10:41 СРЕДА
Новости
21:17 | 27 ноября
У российских законодателей появилось собственное телевидение
17:20 | 27 ноября
Завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Туризм в Саратовской глубинке»
16:37 | 27 ноября
В регионе продолжается акция #ДоброВСело
15:49 | 27 ноября
Саратовский гидрометцентр предупреждает о гололеде
14:54 | 27 ноября
В Новоузенске пресечена торговля немаркированным алкоголем
14:00 | 27 ноября
ПривЖД приглашает в Новогоднее путешествие в гости к Деду Морозу
13:03 | 27 ноября
Сегодня завершается голосование за звание «Лучший спортсмен» Национальной спортивной премии-2018
12:09 | 27 ноября
На получение субсидий претендуют шесть промпредприятий Саратовской области
11:18 | 27 ноября
День "гвардии флота" отметили в Саратове
10:19 | 27 ноября
На трассах региона продолжается борьба со снежными заторами
Как отдохнуть без лишних вложений
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У российских законодателей появилось собственное телевидение

Новости
У российских законодателей появилось собственное телевидение

О работе высшего законодательного органа России расскажет телевидение Госдумы РФ.

Собственное телевидение парламентариев «Дума ТВ» уже работает, представляя зрителям в нескольких проектах наиболее важную информацию о деятельности российских депутатов, их законодательных и общественных инициативах. Профессиональная команда редакторов, продюсеров, корреспондентов и операторов рассказывает об острых темах, актуальных проблемах, новых законах, работе депутатов вне стен Думы.

Телевидение «Дума ТВ» (dumatv.ru) – это репортажи, аналитика, информационные и авторские программы, интервью, новости, журналистские расследования. По инициативе самих депутатов с 1997 года действует еженедельная информационно-просветительская программа «Парламентский час», посвященная новым законам и их влиянию на жизнь общества. Дневником самых главных событий Госдумы РФ является передача «Дума. Главное». На основе депутатского мнения представлен разносторонний взгляд на актуальные проблемы политики в программе «Дума. Мнение». В жанре «инфографика» обо всех этапах законотворчества рассказывает передача «Дума. Факты». Наиболее острым темам посвящена авторская программа репортеров «Думы ТВ» – «Специальный репортаж».