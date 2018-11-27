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Завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Туризм в Саратовской глубинке»

Новости


30 ноября 2018 года завершается прием заявок на участие в региональном конкурсе «Туризм в Саратовской глубинке», который проводится комитетом по туризму области при поддержке гостинично-ресторанного комплекса.

Участие в конкурсе может принять любой желающий в возрасте от 16 лет, чьи работы будут соответствовать требованиям положения конкурса.

Участникам необходимо направить видеоролик по адресу электронной почты sar.tourism@yandex.ru.

Представленные ролики должны быть сняты исключительно на территории Саратовской области и содержать информацию о культурно-исторических и природно-рекреационных объектах, туристских фестивалях, объектах туристической инфраструктуры региона.

Торжественное награждение победителей конкурса с вручением дипломов и призов пройдет 13 декабря 2018 года в гостиничном комплексе Парк-отель «Новый век».