В регионе продолжается акция #ДоброВСело
В рамках Всероссийской акции #ДоброВСело, организованной министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Аппаратом Правительства РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, в Саратовской области были продолжены выезды мобильных бригад.
В их состав вошли волонтеры-медики и специалисты Центров здоровья медицинских организаций региона, которые посетили фельдшерско-акушерские пункты Балашовского, Энгельского, Балаковского, Новобурасского, Лысогорского районов и прилежащих к ним территорий.
В рамках выездов жители сельских территорий смогли пройти обследование, направленное на выявление факторов риска развития жизнеугрожающих заболеваний, включающее в себя ЭКГ-обследование, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, индекса массы тела, и др. По итогам обследования каждый пациент получил консультацию терапевта по вопросам сохранения здоровья и приверженности здоровому образу жизни. Помимо этого, участников акции обучили методам самоконтроля за состоянием организма».
Вместе с врачами Центров здоровья ФАПы в районах области посетили студенты Саратовского базового и Энгельсского медицинских колледжей.