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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В регионе продолжается акция #ДоброВСело

Новости


В рамках Всероссийской акции #ДоброВСело, организованной министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Аппаратом Правительства РФ и Федеральным агентством по делам молодежи, в Саратовской области были продолжены выезды мобильных бригад.

В их состав вошли волонтеры-медики и специалисты Центров здоровья медицинских организаций региона, которые посетили фельдшерско-акушерские пункты Балашовского, Энгельского, Балаковского, Новобурасского, Лысогорского районов и прилежащих к ним территорий.

В рамках выездов жители сельских территорий смогли пройти обследование, направленное на выявление факторов риска развития жизнеугрожающих заболеваний, включающее в себя ЭКГ-обследование, измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, индекса массы тела, и др. По итогам обследования каждый пациент получил консультацию терапевта по вопросам сохранения здоровья и приверженности здоровому образу жизни. Помимо этого, участников акции обучили методам самоконтроля за состоянием организма».

Вместе с врачами Центров здоровья ФАПы в районах области посетили студенты Саратовского базового и Энгельсского медицинских колледжей.