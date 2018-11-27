Саратовский гидрометцентр предупреждает о гололеде
По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 28 ноября, ночью и днём местами по области и в городе Саратов ожидаются сильные осадки 6-19 мм (преимущественно в виде мокрого снега), гололед, туман при видимости 500 и менее, усиление северо-восточного ветра до 15 м\с, на дорогах гололедица.
Температура ночью и днем -3…-8, местами в Левобережье 0.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. Будьте более внимательны и осторожны за рулем.