В Новоузенске пресечена торговля немаркированным алкоголем
Полицейскими изъято свыше 30 тысяч литров спиртного.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, предполагаемый организатор незаконной деятельности – 58-летний саратовец – поставлял спиртосодержащую продукцию в гараж одного из частных домов, расположенных на улице Смоловика. При разгрузке алкогольной продукции сотрудниками полиции были задержаны двое грузчиков, водитель, а также владелица дома.
В ходе проведенных оперативно – розыскных мероприятий было установлено, что хранение немаркированной алкогольной продукции осуществляется на нескольких складах, расположенных на территории Ленинского района, а также в поставленных на стоянку грузовых автомобилях.
Сообщается, что всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято свыше 30 тысяч литров немаркированной алкогольной продукции на общую сумму более 9,5 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.