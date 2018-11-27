ПривЖД приглашает в Новогоднее путешествие в гости к Деду Морозу

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По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в период школьных новогодних каникул, 3 января, назначен поезд № 259/260 сообщением Саратов – Котлас: отправление из Саратова 3 января в 22:45, прибытие в Котлас 5 января в 07:08. Далее до Великого Устюга пассажиры добираются самостоятельно или трансфером, организованным туроператором. Обратно из Котласа поезд отправится 5 января в 20:20 и прибудет в Саратов 7 января в 06:41. Время отправления и прибытия – местное.Стоимость проезда в одну сторону в купе составит 5643 руб. 20 коп, в плацкарте – 3106 руб. 20 коп.В пресс-службе дороги напомнили, что впервые данное направление было организованно в январе 2018 года. Тогда более 500 пассажиров отправились в Новогоднее путешествие в гости к Деду Морозу, из них 110 человек – дети в возрасте от 0 до 17 лет.