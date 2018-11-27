Сегодня завершается голосование за звание «Лучший спортсмен» Национальной спортивной премии-2018
Сегодня завершается голосование за звание «Лучший спортсмен» Национальной спортивной премии-2018.
На это почетное звание номинирован саратовский спортсмен, воспитанник областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Андрей Живаев (номинация «Преодоление»).
Андрей Живаев – заслуженный мастер спорта России, победитель и призер (восемь золотых и одна серебряная медали, шесть новых мировых рекордов, один рекорд соревнований) XXIII летних Сурдлимпйиских играх в г. Самсун (Турция), многократный чемпион Европы 2018 г. (восемь золотых медалей), многократный чемпион России по плаванию среди глухих 2017-2018 гг.
Проголосовать за нашего земляка можно на сайте Минспорта РФ.