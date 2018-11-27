На получение субсидий претендуют шесть промпредприятий Саратовской области
Завершен прием заявок и документов на право получения субсидий из областного бюджета промышленными предприятиями обрабатывающих производств на компенсацию части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей в рамках реализации инвестиционных проектов.
Организатором конкурса является министерство промышленности и энергетики области.
Инвестиционные проекты, которые претендуют на получение субсидий, должны отвечать ряду требований. В частности, срок реализации проекта не должен превышать три года; его общая стоимость должна быть не меньше 25 миллионов рублей; на момент подачи заявки на предоставление субсидии инвестиционный проект должен находиться в стадии реализации.
Общий размер выделяемых субсидий составляет почти 11 миллионов рублей.
Заявки на участие в конкурсе подали шесть предприятий Саратовской области. Итоги будут подведены в первой декаде декабря 2018 года, - сообщает пресс-служба министерства.