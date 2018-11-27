День "гвардии флота" отметили в Саратове
В минувшую субботу в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» прошло торжественное мероприятие, посвященное 313-й годовщине создания частей морской пехоты.
У памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» почетный караул несли кадеты класса морской пехоты кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина г. Саратова. Собравшиеся возложили цветы, почтили память павших минутой молчания. В честь морских пехотинцев, погибших в боях за Родину, в храме Святого благоверного великого князя Александра Невского отслужили литию.
На мероприятии патриотический клуб «Русичи» из Аткарска представил показательное выступление с элементами армейского рукопашного боя. Для собравшихся прозвучал марш морской пехоты и песни военной тематики.