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День "гвардии флота" отметили в Саратове

Новости
День "гвардии флота" отметили в Саратове

В минувшую субботу в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» прошло торжественное мероприятие, посвященное 313-й годовщине создания частей морской пехоты.

У памятника «Землякам, погибшим в локальных войнах» почетный караул несли кадеты класса морской пехоты кадетской школы-интерната №2 им. В.В. Талалихина г. Саратова. Собравшиеся возложили цветы, почтили память павших минутой молчания. В честь морских пехотинцев, погибших в боях за Родину, в храме Святого благоверного великого князя Александра Невского отслужили литию.

На мероприятии патриотический клуб «Русичи» из Аткарска представил показательное выступление с элементами армейского рукопашного боя. Для собравшихся прозвучал марш морской пехоты и песни военной тематики.