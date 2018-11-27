На трассах региона продолжается борьба со снежными заторами
Вчера на автодороги областного значения была оперативно направлена спецтехника. Движение на трассах из-за снегопада не прекратилось ни в одном районе области, - сообщает региональное министерство транспорта и дорожного строительства.
Подрядные организации работают в штатном режиме, организовано круглосуточное дежурство. Работы продолжались весь день во всех районах области. На трассы вышло около 90 единиц спецтехники. Проезжие части автомобильных дорог обработаны противогололёдными материалами. Для обработки проезжей части в зимний период заготовлено 60183 тн. песчано-соляной смеси (за день израсходовано около 900 тн. ПСС), подготовлено 663 единиц техники.
Работы по уборке снега на автодорогах области продолжаются. В случае нештатной ситуации сотрудники диспетчерской службы оперативно организуют взаимодействие с подрядными дорожно-эксплуатационными организациями, министерством транспорта и дорожного хозяйства, МЧС и органами Госавтоинспекции.
Саратовский автовокзал работает в штатном режиме.