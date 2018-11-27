Саратовские библиотеки посвятили ряд мероприятий Всемирному дню прав ребенка

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В Центральной городской библиотеке для детей и юношества организовали игровую программу «Дети имеют права». Учащимся МОУ «СОШ №6» представили книжную выставку «Я – ребенок. Я – человек!», рассказали об основных документах по защите прав ребенка и предложили поучаствовать в правовых играх и викторинах.В Молодежном информационном центре Центральной городской библиотеки провели час правовой культуры «Дети имеют право!». Учащиеся МОУ «СОШ №21» посмотрели тематическую мультимедийную презентацию, прослушали обзор у книжной выставки «Все дети на планете – дети», приняли участие в играх «Право на имя», «Составь слово», «Волшебный сундучок», литературно-правовой викторине по сказкам.Воспитанники МДОУ «Детский сад №153» на познавательной игре «Азбука права» в библиотеке №10 познакомились с Декларацией прав ребенка, ответили на вопросы викторины «Права сказочных героев» и поиграли в ситуативные игры.Беседу и обзор у книжной выставки «Я – ребенок… И я имею право!» для учащихся МОУ «СОШ №72» провели в детской библиотеке № 33.В библиотеке № 21на информационном часе «Путешествие в страну прав и обязанностей» учащиеся МОУ «СОШ № 66 им. Н.И. Вавилова» приняли участие в игре «Разрешается – запрещается», посмотрели фрагменты мультфильмов, ответили на вопросы литературно – правовой викторины.С документами, регламентирующими права ребенка, учащихся МОУ «СОШ № 94» познакомили в библиотеке № 44 на турнире юных правозащитников «С детства знай свои права», учащихся МОУ «ООШ №17» - в библиотеке №8 на беседе «Права ребенка», учащихся МАОУ «Гимназия №4» - в детской библиотеке №11 на азбуке правовой культуры «Человек уже с пеленок имеет равные права».Мероприятия, посвященные Всемирному дню прав ребенка, прошли и в других городских библиотеках.