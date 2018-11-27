Туроператор «Лузитана Сол»: «Новогодний Огонёк — Лиссабон!» с прямыми рейсами а/к ТАП Португал
Туроператор «Лузитана Сол» набирает новые группы туристов для экскурсионного тура в Португалию «Новогодний Огонёк!».
В стоимость входят билеты с багажом до 23 кг на рейсы Москва — Лиссабон — Москва. Проживание в отелях Лиссабона (3+ и 4*) и Фатимы (Spa Hotel 4* с бесплатным посещением СПА-комплекса).
Новый год в Португалии с экскурсиями, праздничными вечерами в ресторанах и дегустациями
Продолжительные Новогодние каникулы в России открывают огромные возможности в плане отдыха. И одно из удачных решений — отправиться в путешествие. Туроператор «Лузитана Сол» предлагает добраться до конца Европы — в гостеприимную Португалию.
Начать отдых можно утром 30 или 31 декабря 2018, а вернуться в Рождественскую Москву — ранним утром 7 января (вылет накануне вечером и за счет разницы во времени ночь получается короткой).
Что туроператор предлагает гостям
• Перелеты прямыми рейсами Москва — Лиссабон — Москва, которые выполняет национальный авиаперевозчик ТАП Португал (багаж до 23 кг входит).
• Трансферы и поездки на экскурсии на комфортабельных автобусах (для удобства можно забронировать определенные места).
• Экскурсионное обслуживание на русском языке.
• Проживание в отелях Лиссабона: Sao Bento 3*+ (в начале тура) и Mundial 4* (последняя ночь) — оба отеля располагаются в историческом центре города в окружении главных достопримечательностей).
• Проживание с завтраками (3 ночи) в Steyler Fatima Hotel Congress & Spa 4* в Фатиме в 100 метрах от базилики Божьей Матери Фатимской — в стоимость входит посещение СПА-комплекса с бассейном с подогревом, джакузи, сауной и турецкой баней.
• Праздничный ужин 1 января в столичном ресторане — будет спектакль в жанре фаду.
• Дегустации портвейна в винных погребах рядом с Порту, эксклюзивного вишневого ликера в городке Обидуш — шоколадной столице Португалии, беленских пирожных в аутентичной кофейне рядом с монастырем Жеронимуш (охраняется ЮНЕСКО).
• Экскурсии по Лиссабону, Порту, провинциальным городам, старинным монастырям и крепостям.
• Поездка на мыс Кабо де Рока — самую западную точку Европы (можно оформить «Свидетельство о посещении Конца Света», отправить открытку с оригинальным штампом с Края Земли, полюбоваться дальними далями Атлантики с высоты птичьего полета, загадать желания и сделать великолепные селфи).
• Речной круиз по Дору до Атлантического океана, где отлично видно разницу в цвете соленой и пресной воды.
Предлагается возможность выбора питания: только завтраки в отелях и ужин 1 янв. в ресторане или расширенное меню — завтраки в отеле, ужин 1 янв. в ресторане, 1 обед и 3 ужина в отеле.
Новогодняя ночь с торжественным ужином (делится на две части — до полуночи и после), с шоу-программой и приятными сюрпризами оплачивается по желанию (стоит заранее оценить свои силы).
В последний день отдыха желающие могут добавить круиз по провинции: городок Мафра (его главная достопримечательность — впечатляющий дворцово-монастырский комплекс), самобытная деревенька гончара Жозе Франку (накормят домашним хлебом, колбасой и напоят местным вином) и Эрисейра — рыбацкий поселок и Мекка для дайверов на побережье Атлантического океана.
С подробной информацией об этом и других Новогодних турах с вылетом из Москвы можно познакомиться на сайте туроператора.
О компании
«Лузитана Сол» — единственный крупный российско-португальский туроператор, который полностью разрабатывает туры, оформляет путевки и проводит экскурсии для русскоговорящих туристов без посредников. Территория охвата — Португалия (континент и острова Мадейра и Азоры), а также приграничные зоны Испании.
Кроме регулярных туров организует сезонные и событийные, а также поездки на футбол и прочие культурно-массовые мероприятия.
Компания помогает в оформлении виз, медицинских страховок и продает авиабилеты на рейсы а/к ТАП Португал.
Трансферы и экскурсии проводит на собственном комфортабельном транспорте.
Группы обслуживают гиды, в совершенстве владеющие русским, португальским и английским языками.
Адреса офисов в Лиссабоне и Москве:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
email: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).
В стоимость входят билеты с багажом до 23 кг на рейсы Москва — Лиссабон — Москва. Проживание в отелях Лиссабона (3+ и 4*) и Фатимы (Spa Hotel 4* с бесплатным посещением СПА-комплекса).
Новый год в Португалии с экскурсиями, праздничными вечерами в ресторанах и дегустациями
Продолжительные Новогодние каникулы в России открывают огромные возможности в плане отдыха. И одно из удачных решений — отправиться в путешествие. Туроператор «Лузитана Сол» предлагает добраться до конца Европы — в гостеприимную Португалию.
Начать отдых можно утром 30 или 31 декабря 2018, а вернуться в Рождественскую Москву — ранним утром 7 января (вылет накануне вечером и за счет разницы во времени ночь получается короткой).
Что туроператор предлагает гостям
• Перелеты прямыми рейсами Москва — Лиссабон — Москва, которые выполняет национальный авиаперевозчик ТАП Португал (багаж до 23 кг входит).
• Трансферы и поездки на экскурсии на комфортабельных автобусах (для удобства можно забронировать определенные места).
• Экскурсионное обслуживание на русском языке.
• Проживание в отелях Лиссабона: Sao Bento 3*+ (в начале тура) и Mundial 4* (последняя ночь) — оба отеля располагаются в историческом центре города в окружении главных достопримечательностей).
• Проживание с завтраками (3 ночи) в Steyler Fatima Hotel Congress & Spa 4* в Фатиме в 100 метрах от базилики Божьей Матери Фатимской — в стоимость входит посещение СПА-комплекса с бассейном с подогревом, джакузи, сауной и турецкой баней.
• Праздничный ужин 1 января в столичном ресторане — будет спектакль в жанре фаду.
• Дегустации портвейна в винных погребах рядом с Порту, эксклюзивного вишневого ликера в городке Обидуш — шоколадной столице Португалии, беленских пирожных в аутентичной кофейне рядом с монастырем Жеронимуш (охраняется ЮНЕСКО).
• Экскурсии по Лиссабону, Порту, провинциальным городам, старинным монастырям и крепостям.
• Поездка на мыс Кабо де Рока — самую западную точку Европы (можно оформить «Свидетельство о посещении Конца Света», отправить открытку с оригинальным штампом с Края Земли, полюбоваться дальними далями Атлантики с высоты птичьего полета, загадать желания и сделать великолепные селфи).
• Речной круиз по Дору до Атлантического океана, где отлично видно разницу в цвете соленой и пресной воды.
Предлагается возможность выбора питания: только завтраки в отелях и ужин 1 янв. в ресторане или расширенное меню — завтраки в отеле, ужин 1 янв. в ресторане, 1 обед и 3 ужина в отеле.
Новогодняя ночь с торжественным ужином (делится на две части — до полуночи и после), с шоу-программой и приятными сюрпризами оплачивается по желанию (стоит заранее оценить свои силы).
В последний день отдыха желающие могут добавить круиз по провинции: городок Мафра (его главная достопримечательность — впечатляющий дворцово-монастырский комплекс), самобытная деревенька гончара Жозе Франку (накормят домашним хлебом, колбасой и напоят местным вином) и Эрисейра — рыбацкий поселок и Мекка для дайверов на побережье Атлантического океана.
С подробной информацией об этом и других Новогодних турах с вылетом из Москвы можно познакомиться на сайте туроператора.
О компании
«Лузитана Сол» — единственный крупный российско-португальский туроператор, который полностью разрабатывает туры, оформляет путевки и проводит экскурсии для русскоговорящих туристов без посредников. Территория охвата — Португалия (континент и острова Мадейра и Азоры), а также приграничные зоны Испании.
Кроме регулярных туров организует сезонные и событийные, а также поездки на футбол и прочие культурно-массовые мероприятия.
Компания помогает в оформлении виз, медицинских страховок и продает авиабилеты на рейсы а/к ТАП Португал.
Трансферы и экскурсии проводит на собственном комфортабельном транспорте.
Группы обслуживают гиды, в совершенстве владеющие русским, португальским и английским языками.
Адреса офисов в Лиссабоне и Москве:
Lusitana Sol.lda: Portugal, 1000-028 Lisboa, Calcada de Arroios 66a.
Официальный сайт: lusitanasol.ru.
Многоканальный телефон: +351 (21) 319 61 40.
email: admin@LusitanaSol.com
ООО «Лузитана Сол»: Москва, ул. Скаковая, дом 17, стр. 2, офис 2812.
Бесплатный звонок по России: 8 (800) 333-99-07 (с 09:00 до 21:00).