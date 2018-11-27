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В Саратовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом незначительно превышает эпидпорог

Новости
В Саратовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом незначительно превышает эпидпорог

По состоянию на 26 ноября в Саратовской области за счет средств федерального бюджета привито против гриппа 1 122 856 человек

Среди этого числа 240500 детей.

На базе мобильных комплексов и торговых центров выездными бригадами привито 4806 человек. В лечебных учреждениях области продолжается вакцинация населения. Иммунизация жителей проводится бесплатно в рамках Национального календаря прививок.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению незначительно превышает расчетный эпидемический порог. Активность циркуляции респираторных вирусов остается на низком уровне.