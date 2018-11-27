Воспитанники «РиФ»а одержали победу в первенстве России по настольному теннису среди лиц с ПОДА
С 20 по 25 ноября 2018 года в городе Чебоксары (Чувашия) прошло первенство России по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, объединившее более 60 ребят со всей страны.
В течение четырех дней награды соревнований были разыграны в нескольких классах.
Воспитанники Саратовского отделения ДЮСАШ «РиФ», мастер спорта Маляк Алиева в классе ТТ6 и мастер спорта Артем Яковлев в классе ТТ8 стали победителями первенства России.
Кандидаты в мастера спорта Алена Шайган в классе ТТ7 и Владислав Васильев в классе ТТ6 (Саратовское отделение ДЮСАШ «РиФ») завоевали бронзовые медали соревнований.
В командном зачете Маляк Алиева, Алена Шайган и Ангелина Амерханова из Ершовского филиала ДЮСАШ «РиФ» завоевали золото состязаний.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер России Николай Кирпичников, тренер-преподаватель высшей категории Любовь Кирпичникова, тренер-преподаватель школы «РиФ» Сергей Веселов.