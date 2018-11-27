Саратовцев приглашают на вечер «Поет Россия в душе моей»
Мероприятие пройдет 28 ноября в конференц-зале областной универсальной научной библиотеки.
По информации организаторов, всех пришедших на вечер ждет встреча с одним из старейших коллективов Дворца культуры «Россия» - народным коллективом Хор русской песни (художественный руководитель (заслуженный работник культуры РФ Сергей Дубатовский).
Хор русской песни объединяет более 30 человек в возрасте от 25 до 60 лет. Коллектив является многократным лауреатом и дипломантом международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.
В ходе литературно-музыкального вечера в исполнении заслуженного коллектива прозвучат казачьи песни, а также русские народные песни: «На улице дождик», «И туда гора», «Как на улице огонь», «Матушка Россия» и другие.
Любители хорового пения также услышат произведения о России, написанные нашими современниками В.Левашовым, Г.Пономаренко, Г.Занориным, и песни местных авторов о родном Поволжье.