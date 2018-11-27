Завершаются ремонтные работы на тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке
В ближайшие несколько часов абоненты, подключенные к данному объекту, будут переведены на обычную схему теплоснабжения.
По информации Саратовского филиала «Т Плюс», в настоящее время энергетики завершили ремонтно-профилактические работы на тепломагистрали в 1-м Пугачевском поселке. Сейчас они приступили к заполнению системы теплоносителем. В ближайшие несколько часов объекты будут переведены на обычную схему теплоснабжения.
В компании напомнили, что для повышения надежности теплосети были задействованы 5 ремонтных бригад и 7 единиц спецтехники. Объекты, подключенные к участку тепломагистрали, были переключены на резервную схему подачи тепла.