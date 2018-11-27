В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут движения.
Как сообщает пресс-служба Приволжской магистрали, в связи с ремонтными работами с 22:00 26 ноября до 12:00 часов 27 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 16 км станции Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка, Саратовский район).
Объезд возможен через переезд на 13 км ст. Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.