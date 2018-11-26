В Саратове пройдет XX фестиваль японской культуры

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По информации министерства культуры области, все желающие смогут познакомиться с японской культурой в течение трех дней - с 30 ноября по 2 декабря. В день открытия состоится торжественное мероприятие в театральном зале Саратовской консерватории. Ожидается, что в нем примет участие министр посольства Японии в России, заведующий информационным и культурным отделом посольства г-н Ямамото. В ходе праздника пройдет кинопоказ анимэ «Ловцы забытых голосов».В этот же день областной универсальной научной библиотеке пройдут мастер-классы по икэбана и по ношению кимоно. В школе-интернате для обучающихся по адаптированным образовательным программам №3 Саратова пройдет мастер-класс по кэндзюцу. Вечером в Центральной городской библиотеке пройдут мастер-классы по чайной церемонии и фуросики (искусству упаковки предметов в ткань).На следующий день, 1 декабря, в филиале музея им. А.Н. Радищева (угол ул. Радищева и ул. Московская), пройдут мастер-классы по технике росписи по шелку и тигири-э (японский коллаж).1 – 2 декабря в Доме кино пройдет кинофестиваль, в рамках которого саратовцы смогут увидеть три полнометражных художественных ленты и анимэ. Фильмы будут демонстрироваться на японском языке с субтитрами.