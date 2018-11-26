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Саратовский студент отмечен национальной премией «Интеллект года»

Новости
Саратовский студент отмечен национальной премией «Интеллект года»


В Казани прошел очный этап Российской национальной премии «Студент года – 2018».

По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году премия охватила 63 региона страны. Общее число участников составило более 5 тысяч человек. Призовые победителя выросли вдвое по сравнению с прошлым годом - с 150 до 300 тысяч рублей.

В 2018 году программа финального этапа премии включала ряд индивидуальных конкурсных испытаний, самопрезентацию, тестирование, а также мастер-классы и деловые игры по номинациям.

По итогам конкурса студент 4 курса СГТУ имени Гагарина Ю.А. Даниил Кирсанов получил премию в номинации «Интеллект года». Специальным призом от членов жюри в номинации «Журналистика» была отмечена студентка СГУ имени Н.Г. Чернышевского Анастасия Евдокимова. Студентка ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Харламова вошла в тройку призеров в номинации "Иностранный студент".