Саратовский студент отмечен национальной премией «Интеллект года»
В Казани прошел очный этап Российской национальной премии «Студент года – 2018».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в этом году премия охватила 63 региона страны. Общее число участников составило более 5 тысяч человек. Призовые победителя выросли вдвое по сравнению с прошлым годом - с 150 до 300 тысяч рублей.
В 2018 году программа финального этапа премии включала ряд индивидуальных конкурсных испытаний, самопрезентацию, тестирование, а также мастер-классы и деловые игры по номинациям.
По итогам конкурса студент 4 курса СГТУ имени Гагарина Ю.А. Даниил Кирсанов получил премию в номинации «Интеллект года». Специальным призом от членов жюри в номинации «Журналистика» была отмечена студентка СГУ имени Н.Г. Чернышевского Анастасия Евдокимова. Студентка ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС Ирина Харламова вошла в тройку призеров в номинации "Иностранный студент".