Вынесен приговор саратовцу, задавившему при управлении погрузчиком человека
55-летний Иван Фильков признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 июня в дневное время Фильков работал территории строительной площадки вблизи села Сабуровка. Управляя телескопическим погрузчиком, при движении задним ходом он допустил наезд на 54-летнего мужчину, который осуществлял очистку кузова грузового автомобиля. С места происшествия потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где впоследствии скончался.
- В ходе предварительного следствия и в суде Фильков полностью признал вину в инкриминируемом ему деянии, - сообщает пресс-служба следственного управления. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы.
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