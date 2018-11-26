С улиц Саратова начали убирать снег
В работах задействовано 118 единиц спецтехники.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, 26 ноября МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» приступили к расчистке последствий выпадения осадков на основных улицах, тротуарах и подходах к остановочным павильонам.
Всего на уборку города вышли 152 рабочих и 118 единиц спецтехники. Уже израсходовано около 300 т песко-соляной смеси и 63 т реагентов.
Сообщается, что работы будут продолжены в течение дня во всех районах Саратова.