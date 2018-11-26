В Большом зале консерватории состоялся 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям"

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24 ноября в Большом зале консерватории состоялся уже 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям".В программе "Орган Франции" в ансамбле с профессором Парижской консерватории, главным органистом собора Сент-Этьен Доменико Северином выступили уникальные коллективы школ искусств – виртуозный шоу-ансамбль виолончелистов «Cell’si»ДШИ № 11, квинтет из всех видов кларнетов и ансамбль скрипачей-первоклашек ЦДМШ, сводный хор ДШИ № 1. Отрыли концерт прекрасным вальсом во французском стиле студенты хореографического отделения. Лауреат международных конкурсов, ассистент-стажёр Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Дмитрий Болдырев и ансамбль преподавателей филиала МУДО "ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области" исполнили традиционную музыку французского Монмартра, перенеся зрителей в городок художников. Прекрасное знание французского языка в пении продемонстрировали учащаяся объединения французского языка «Радуга» Аиша Текферд из Дворца творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова и ученица директора «французской» Гимназии № 2 О.В. Земсковой Алина Тимофеева. Лауреаты многих международных конкурсов вокальный квартет «Резонанс» и вокальный ансамбль «Вдохновение» Оксаны Ощепковой покорили всех чистейшим многоголосием в исполнении классики. Студенты театрального института специально подготовили стихи Шарля Бодлера.Для 450 воспитанников детских домов, интернатов, коррекционных школ и детей из многодетных семей Саратовской области особенно было интересно услышать сольную игру парижского Маэстро Доменико Северина. Он уже в третий раз выступает в Проекте и каждый раз готовит новую программу для детей. В этом концерте для свободы исполнения он отказался от ассистента и использовал программу «самодвижущихся» страниц ноутбука на пюпитре органа, что позволило зрителям с любого места в зале увидеть его виртуозную игру. Многие зрители записывали увиденное на смартфоны.