26 ноября 2018 16:11 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
14:31 | 26 ноября
В Саратовском районе будет временно закрыт переезд
13:44 | 26 ноября
В Саратове пройдет XX фестиваль японской культуры
12:53 | 26 ноября
Саратовский студент отмечен национальной премией «Интеллект года»
12:00 | 26 ноября
Вынесен приговор саратовцу, задавившему при управлении погрузчиком человека
11:09 | 26 ноября
С улиц Саратова начали убирать снег
10:15 | 26 ноября
В Большом зале консерватории состоялся 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям"
09:17 | 26 ноября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
20:14 | 25 ноября
Как проектировали шины Viatti для переменчивой российской зимы
18:04 | 24 ноября
Страховое возмещение дольщикам ООО «Гармония в доме» выплатил ООО «ПРОМИНСТРАХ»
18:02 | 24 ноября
МКК «А-План» через специальные счета 44 и 223-ФЗ финансирует бизнес по тендерному кредитованию в день обращения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Большом зале консерватории состоялся 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям"

Новости
В Большом зале консерватории состоялся 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям"

24 ноября в Большом зале консерватории состоялся уже 49-ый благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям".

В программе "Орган Франции" в ансамбле с профессором Парижской консерватории, главным органистом собора Сент-Этьен Доменико Северином выступили уникальные коллективы школ искусств – виртуозный шоу-ансамбль виолончелистов «Cell’si»ДШИ № 11, квинтет из всех видов кларнетов и ансамбль скрипачей-первоклашек ЦДМШ, сводный хор ДШИ № 1. Отрыли концерт прекрасным вальсом во французском стиле студенты хореографического отделения. Лауреат международных конкурсов, ассистент-стажёр Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Дмитрий Болдырев и ансамбль преподавателей филиала МУДО "ДШИ Татищевского муниципального района Саратовской области" исполнили традиционную музыку французского Монмартра, перенеся зрителей в городок художников. Прекрасное знание французского языка в пении продемонстрировали учащаяся объединения французского языка «Радуга» Аиша Текферд из Дворца творчества детей и молодёжи имени О.П. Табакова и ученица директора «французской» Гимназии № 2 О.В. Земсковой Алина Тимофеева. Лауреаты многих международных конкурсов вокальный квартет «Резонанс» и вокальный ансамбль «Вдохновение» Оксаны Ощепковой покорили всех чистейшим многоголосием в исполнении классики. Студенты театрального института специально подготовили стихи Шарля Бодлера.

Для 450 воспитанников детских домов, интернатов, коррекционных школ и детей из многодетных семей Саратовской области особенно было интересно услышать сольную игру парижского Маэстро Доменико Северина. Он уже в третий раз выступает в Проекте и каждый раз готовит новую программу для детей. В этом концерте для свободы исполнения он отказался от ассистента и использовал программу «самодвижущихся» страниц ноутбука на пюпитре органа, что позволило зрителям с любого места в зале увидеть его виртуозную игру. Многие зрители записывали увиденное на смартфоны.