Как проектировали шины Viatti для переменчивой российской зимы

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Они наблюдали за производственными процессами и посетили Научно-технический центр «КАМА».Гостям KAMA TYRES рассказали о том, что для создания моделей бренда Viatti используют не только собственные разработки, но также опираются на опыт ведущих мировых шинных брендов. Также стоит отметить, что линейку зимних шин проектировали параллельно с летней. Перед разработчиками стояла задача создать шины для популярных в России автомобилей – маневренных и скоростных.Большинство моделей бренда Viatti сконструированы по оптимальной силовой схеме: брекер, имеющий один нейлоновый и два стальных слоя, и каркас, в состав которого интегрирован один или два слоя корда из полиэстера. Для того, чтобы обеспечить максимальную прочность и стойкость к деформации при движении на высокой скорости, все нити слоёв брекера располагаются под разными углами относительно друг друга. Каркас шин Viatti спроектирован с запасом прочности.Никакой предварительной подготовки перед выездом на дорогу шинам бренда Viatti не требуется. Модели сохраняют эксплуатационные свойства при температуре от -45 до +10°C и сразу готовы к эксплуатации, даже если «провели» несколько дней на морозе.Бренд Viatti представлен шипуемыми и нешипуемыми шинами. Они предназначены для эксплуатации на легковых машинах – модели Viatti Brina и Viatti Brina Nordico, на кроссоверах и внедорожниках – Viatti Bosco S/T и Viatti Bosco Nordico, а также на коммерческом транспорте – Viatti Vettore Brina и Viatti Vettore Inverno.Нешипуемые модели имеют рисунок протектора с развитыми блоками, разделёнными широкими канавками. Они рассчитаны на эффективную самоочистку. Многочисленные ламели обеспечивают надёжное сцепление в пятне контакта. Нешипуемые шины прекрасно справляются с рыхлым или плотно укатанными снегом, асфальтом и оптимально подходят для автовладельцев, проживающих в тёплых регионах. А также – для езды в условиях мегаполисов, крупных городов в холодное время года.Для поездок за город и северных регионов России больше подойдут шипуемые модели. Способность протектора удерживать автомобиль на наледи после ошиповки заметно возрастает.Источник: https://car.ru/news/automobili/32720-zima-protektor-torzhestvuet-o-shinah-viatti-i-ne-tolko/#comments