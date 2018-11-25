Страховое возмещение дольщикам ООО «Гармония в доме» выплатил ООО «ПРОМИНСТРАХ»
Дольщики компании ООО «Гармония в доме» получили страховые выплаты от ООО «ПРОМИНСТРАХ» после банкротства застройщика.
В Оренбургской области строительная компания не выполнила взятые на себя обязательства по возведению четырех многоквартирных домов. Разрешить сложную ситуацию позволила грамотная работа страховой компании ООО «ПРОМИНСТРАХ» . Дольщики, обратившись за помощью к страховщику, после предоставления необходимых документов получили в полном размере все страховые выплаты.
ООО «ПРОМИНСТРАХ» является членом ВСС, РСА, НССО и Российского страхового ядерного пула. Страховщик работает на российском рынке страхования с 2000 года и является сегодня универсальным страховщиком. Предлагая клиентам более чем 100 страховых программ, ООО «ПРОМИНСТРАХ» реализует задачи в сфере имущественного, личного и обязательного страхования и перестрахования.
В Оренбургской области строительная компания не выполнила взятые на себя обязательства по возведению четырех многоквартирных домов. Разрешить сложную ситуацию позволила грамотная работа страховой компании ООО «ПРОМИНСТРАХ» . Дольщики, обратившись за помощью к страховщику, после предоставления необходимых документов получили в полном размере все страховые выплаты.
ООО «ПРОМИНСТРАХ» является членом ВСС, РСА, НССО и Российского страхового ядерного пула. Страховщик работает на российском рынке страхования с 2000 года и является сегодня универсальным страховщиком. Предлагая клиентам более чем 100 страховых программ, ООО «ПРОМИНСТРАХ» реализует задачи в сфере имущественного, личного и обязательного страхования и перестрахования.