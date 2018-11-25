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МКК «А-План» через специальные счета 44 и 223-ФЗ финансирует бизнес по тендерному кредитованию в день обращения

Новости / Бизнес
Последний квартал года – всегда самое «горячее» и напряжённое время для участников госторгов.

МКК «А-План» через специальные счета 44 и 223-ФЗ финансирует бизнес по тендерному кредитованию в день обращения

Чтобы обеспечить участие в тендере или исполнить заказ, приходится «замораживать» оборотные средства. Также представители бизнеса вынуждены мониторить малейшие изменения в действующем законодательстве и учитывать их. Особенно остро это чувствуют на себе строительные компании, производители и поставщики специального оборудования и техники – представители малого и среднего бизнеса.
«Мы стремимся предлагать нашим клиентам комплексный и качественный продукт: не только предоставлять тендерные займы на привлекательных условиях, но и выпускать банковские гарантии. Профессиональные риск-менеджеры нашей компании прочно интегрированы в цепочку принятия решений по выдаче банковский гарантий в банках-партнёрах», – рассказывает генеральный директор МКК «A-PLAN» Сергей Серегин.
«А-План» – микрокредитная компания, которая предоставляет доступные кредитные продукты участникам Госзаказа. Сроки рассмотрения заявок и перевод денежных средств по тендерному займу в день обращения клиента были сокращены.
В МКК «А-План» разработаны условия и сроки предоставления услуг по привлечению финансирования с учётом потребностей участников тендера. Готовое решение можно получить в «одном окне», скорость обработки заявок увеличена, а требования к залоговому обеспечению отсутствуют.
С 1 октября 2018 года в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ денежные средства для обеспечения заявок на участие в электронных торгах необходимо вносить на спецсчета. Они должны быть открыты в уполномоченных банках. МКК «А-План» предоставляет тендерный заём и банковскую гарантию при сотрудничестве с ведущими банками в сфере тендерного кредитования – Промсвязьбанк, Точка банка (ФК Открытие).

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