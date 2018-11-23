К спортивным вершинам — на «Крыльях» оптимизма

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Тренер самого молодого среди коллективов отечественной Детской следж-хоккейной лиги (о создании наших «Крыльев» официально было объявлено 23 сентября) Сергей Родионов организовал для своих воспитанников серию встреч с известными спортсменами. Подопечным Сергея Валерьевича вскоре предстоит участие в серьезном событии. В начале ноября в Санкт-Петербурге пройдет I Фестиваль Детской следж-хоккейной лиги. Участниками форума станет и саратовская команда, которой впервые предстоит испытать свои силы в поединках с коллегами из других регионов России. Поэтому инициативу их наставника пригласить именитых саратовских атлетов на финальные перед отъездом в северную столицу тренировки — переоценить невозможно. Во время обеих встреч, и в раздевалке, и на холодном льду царила теплая атмосфера.На первой присутствовали саратовские мастера по плаванию, победители и призеры Сурдо- и Паралимпиады. Юные следж-хоккеисты примеряли экипировку, их гости – Илья Тришкин, Кристина Шияхметова, Владислав Гладин и Виталий Шаповалов — в это время надевали свои медали. Общение начинающих следж-хоккеистов с теми, кто упорными тренировками и волевыми качествами уверенно заняли место на вершине спортивного Олимпа, превратилось в дружескую беседу.Наблюдая, как воодушевлена приходом пловцов-лидеров команда «Крылья», размышлениями о формуле успеха для каждого атлета, и в особенности для того, кому приходится к тому же превозмогать сложности, продиктованные физическими особенностями, поделился папа и личный тренер Виталия Шаповалова Игорь Витальевич. Вместе с сыном он посвятил плаванию свою жизнь, их общий стаж в данном виде спорта насчитывает 14 лет.Доказательством правоты слов мудрого отца служат достижения сына. Виталий – чемпион и дважды серебряный призер прошлогоднего первенства России по плаванию для спортсменов с поражением ОДА, победитель Чемпионата стран Балтии, где быстрее других проплыл двухсотметровую дорожку, финалист Всемирных игр в Сочи. Не отстает от Виталия его друг и коллега Владислав Гладин, бронзовый призер сочинских игр на дистанции 50 метров вольным стилем, чемпионата России на дистанции 50, 100 метров и в эстафетном плавании.К слову сказать, волей к победе и чувством локтя не исчерпывается список качеств, которые роднят следж-хоккеистов и пловцов.Виталий и Влад, ровно как и их старшие товарищи, чемпионы Паралимпиады Денис Тарасов и Константин Лысенков, тренируются в группе Елены Эдуардовны Ефремовой. Но даже самый лучший тренер в силу загруженности не имеет того количества времени, которое хотел бы уделить каждому воспитаннику. Поэтому детям-спортсменам помогают мамы и папы, по сути становясь их личными наставниками. Удивительно точные слова предназначению родителей подобрал Виталий Шаповалов: «Есть мнение, что трудности даются только тем, кому под силу их преодолеть. Это мой девиз по жизни. Известно огромное количество историй, когда людям с большими проблемами со здоровьем удавалось себя преодолеть. Их мужество ведет нас вперед, к победам».Тренерская метода работы с командой «Крылья» созвучна этому. На сегодняшний день в составе коллектива — тринадцать мальчиков и одна девочка. Сергей Родионов поручает воспитанникам попробовать свои силы на различных ледовых флангах. Ребята выполняют задачу тренера с готовностью и большим энтузиазмом. Правой рукой Сергея Валерьевича является папа защитника «Крыльев» Сергея Широких — Игорь. За месяцы тренировок он показал себя человеком, который готов сделать для команды все возможное на пути к первым победам. Своими впечатлениями от работы с ребятами Игорь Широких поделился с «Известиями Российских регионов:Родители всех саратовских следж-хоккеистов солидарны с Игорем и не устают благодарить главного тренера Сергея Родионова. Слова неутомимого энтузиаста, человека, одержимого своим делом и подопечными, давно разобраны на цитаты и стали «крылатыми» фразами. Одна из них: «Крылья» созданы. Наша задача — научить их летать». Хочется добавить: "в том числе путем передачи профессиональной эстафеты". Ярким подтверждением этому стала и встреча с известным боксером, заслуженным мастером спорта, членом сборной России, бронзовым призером чемпионата мира, чемпионом Европы, четырехкратным чемпионом России Артемом Чеботаревым. Он посетил тренировку «Крыльев» через несколько дней после своей победы над Хавьером Масиэлем, тем самым став обладателем чемпионского пояса "WBO Intercontinental" в среднем весе. Его напутствие в адрес юных следж-хоккеистов, заряженное оптимизмом, уверенностью в их будущих успехах, подняло командный дух ребят.После этого Артем Чеботарев провел фотосессию с командой «Крылья», а желающим устроил импровизированный мастер-класс, показав, как правильно профессионально поставить блок.Вечером этого же дня, спустя несколько дней после первой встречи, ребятам передал письменный привет пловец Илья Тришкин. Общение с игроками «Крыльев» произвели сильное впечатление на восьмикратного чемпиона Сурдлимпийских игр, многократного победителя чемпионатов России и мира по плаванию среди спортсменов-инвалидов по слуху, и он тоже захотел передать им слова приветствия:… Всем известна фраза: «В спорте главное не победа, а участие». Но у слова «участие» есть и другое значение. И как раз «участие», синонимы которому «забота», «внимание», «неравнодушие», в случае с детьми, чей путь к спортивным достижениям лежит через неимоверные преодоления, является одной из составляющих будущих побед. Легкого полета, «Крылья»! Успеха на Фестивале!Автор Елена Маркелова