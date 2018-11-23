ОАО «РЖД» и Саратовская областная Дума заключили соглашение о сотрудничестве

просмотров: 115

Подписи под документом поставили начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин.Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам нормотворческой деятельности в сфере организации транспортного обслуживания населения.– Общий объем инвестиционных вложений компании на территории Саратовской области за период с 2003 по 2017 годы составил более 68 млрд рублей, а в текущем году инвестиционные вложения компании на развитие инфраструктуры составят более 13 млрд рублей. Наша компания является крупнейшим работодателем, сегодня в регионе трудится более 14 тыс. железнодорожников, что составляет 1,26% населения занятого в экономике Саратовской области, – подчеркнул начальник ПривЖД Сергей Альмеев.На территории региона компанией реализованы такие крупные инвестиционные проекты как электрификация участка Сенная – Сызрань, реконструкции станций Саратов-2 и Саратов-3 с удлинением приемо-отправочных путей, реконструкция контактной сети на участке Саратов-1 – Трофимовский-1, строительство пункта технического осмотра локомотивов на станции Ершов, обновление тягового подвижного состава – приобретены современные грузовые тепловозы серии 2ТЭ25КМ.В текущем году заключен ряд соглашений о взаимодействии с правительством Саратовской области и администрацией МО «Город Саратов» по реализации таких проектов, как строительство западного обхода Саратовского железнодорожного узла, строительство остановочного пункта на 267 км в районе нового аэропортового комплекса «Гагарин», строительство детской железной дороги на территории муниципального образования «Город Саратов».За 10 месяцев 2018 года с вокзалов, станций и остановочных пунктов Саратовского региона было отправлено 3,88 млн, в том числе 1,1 млн человек - в дальнем следовании и 2,74 млн. человек - в пригородном сообщении. Рост объема перевозок пассажиров в дальнем следовании был обеспечен за счет снижения цен на проезд в период проведения различных акций, а так же за счет применения системы динамического ценообразования.Новой формой взаимодействия с сельхозпроизводителями и зерновыми трейдерами на Приволжской магистрали стала реализация проектов по строительству мини-элеваторов. В сентябре текущего года была открыта первая погрузочная точка на станции Пугачевск с прогнозируемым объемом грузовой работы до 100 тыс. тонн зерна в год.За 10 месяцев текущего года погрузка в Саратовском регионе составила более 11 млн тонн, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.В консолидированный бюджет области за 10 месяцев этого года внесено 2,2 млрд рублей. В целом за год налоговые отчисления составят 2,6 млрд рублей. С момента образования ОАО «РЖД» общая сумма уплаченных налоговых платежей в период с 2003 по 2018 годы составила более 29 млрд рублей.