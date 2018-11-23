В областной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный вечер «Поговори со мною, мама…»

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Мероприятие приурочено ко Дню матери в России. Это совместный проект Областной библиотеки и творческой группы талантливых выпускников, студентов и преподавателей Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.Предлагаемая композиция воспевает любовь, самую естественную и бескорыстную, которую каждый человек проносит через всю жизнь к самому родному человеку – своей матери. Многие поэты, писатели, композиторы обращались в своём творчестве к этой теме, кто нежно, кто трогательно, кто с печалью и грустью. Но все эти произведения отличает общее настроение: мама – это основа жизни на земле, начало понимания, любви, гармонии и красоты.В программе вечера прозвучат стихотворения А. Фета, Д. Мережковского, И.-В. Гёте, В. Иванова, М. Цветаевой, посвящённые женщине. Будут исполнены камерно-инструментальные произведения отечественных и зарубежных композиторов: Г.Ф. Телемана, И.С. Баха, Ф. Листа, М. Скорика, А. Глазунова, Е. Дербенко, К. Маркова. В исполнении Э. Саркисовой и Е. Киреевой прозвучат арии из опер В.А. Моцарта, Н.А. Римского-Корсакова, Дж. Пуччини, П. Масканьи. А. Перегудова исполнит песню И. Дунаевского «Молчание» из к/ф «Весёлые звёзды» (1954) и В. Мигули «Поговори со мною, мама».Вниманию участников мероприятия в зале новых поступлений будет представлена книжно-иллюстративная выставка из фондов Областной библиотеки «Немеркнущий свет материнской любви».Ведущая литературно-музыкального вечера «Поговори со мною мама…» – кандидат искусствоведения Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Анна Маркова.