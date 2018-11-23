Гендиректор МФК «Городская сберкасса» стал спикером конференции Russian Invest Summit 2018
Гендиректор МФК «Городская сберкасса» Александр Мамонов стал спикером конференции Russian Invest Summit 2018, состоявшейся 22 ноября в Москве.
Он выступил с докладом на тему инвестиций на рынке микрофинансирования, призвав инвесторов внимательнее присмотреться ко внутренним финансовым рынкам.
Александр Мамонов отметил, что рынок последние несколько лет показывает рост 30-40% в год. Активному развитию отрасли способствовали усилия Банка России, позволившие значительно оздоровить рынок микрофинансирования за счет ужесточения регулирования и введения новых требований, в числе которых и управление рисками МФК.
Как подчеркнул гендиректор МФК «Городская сберкасса», соотношение риска и доходности всегда сопровождает размещение денежных средств в МФК. Опытные инвесторы не гонятся слепо за сверхприбылями, а внимательно оценивают имидж микрофинансовой компании, качество ее активов, модель бизнеса и надежность. И хотя инвестирование в МФК более рискованно, но можно получить неплохую прибыль, учитывая репутацию компании.
Он выступил с докладом на тему инвестиций на рынке микрофинансирования, призвав инвесторов внимательнее присмотреться ко внутренним финансовым рынкам.
Александр Мамонов отметил, что рынок последние несколько лет показывает рост 30-40% в год. Активному развитию отрасли способствовали усилия Банка России, позволившие значительно оздоровить рынок микрофинансирования за счет ужесточения регулирования и введения новых требований, в числе которых и управление рисками МФК.
Как подчеркнул гендиректор МФК «Городская сберкасса», соотношение риска и доходности всегда сопровождает размещение денежных средств в МФК. Опытные инвесторы не гонятся слепо за сверхприбылями, а внимательно оценивают имидж микрофинансовой компании, качество ее активов, модель бизнеса и надежность. И хотя инвестирование в МФК более рискованно, но можно получить неплохую прибыль, учитывая репутацию компании.