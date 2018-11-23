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Воспитанник ДЮСАШ «РиФ» Андрей Живаев номинирован на звание «Лучший спортсмен» Национальной спортивной премии-2018

Новости


Воспитанник областной комплексной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы Андрей Живаев номинирован на звание «Лучший спортсмен» (номинация «Преодоление») Национальной спортивной премии 2018. Эта премия присуждается ежегодно.

Напомним, воспитанник ДЮСАШ «РиФ» Андрей Живаев – заслуженный мастер спорта России, победитель и призер (восемь золотых и одна серебряная медали, шесть новых мировых рекордов, один рекорд соревнований) XXIII летних Сурдлимпйиских игр в г. Самсун (Турция), многократный чемпион Европы 2018 г. (восемь золотых медалей), многократный чемпион России по плаванию среди глухих 2017-2018 годов.