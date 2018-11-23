В новогодние праздники на Приволжской железной дороге будут курсировать дополнительные поезда

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Поезд №239/240 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 27, 29 декабря и 2, 3, 5, 7 января в 20:36, прибытие в Москву 28, 30 декабря и 3, 4, 6, 8 января в 10:38.Поезд №485/239 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 26, 28 декабря и 1, 4, 8 января в 21:36, прибытие в Москву 27, 29 декабря и 2, 5, 9 января в 14:28.Поезд №535/536 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 27, 28 декабря в 09:18, прибытие в Москву 28, 29 декабря в 05:40.Поезд №506/505 сообщением Саратов – Адлер: отправление из Саратова 30 декабря и 3, 6 января в 00:13, прибытие в Адлер 31 декабря, 4, 7 января в 06:41.Поезд №197/198 сообщением Москва – Балаково: отправление из Москвы 28, 29, 30 декабря в 11:11, прибытие в Балаково 29, 30, 31 декабря в 13:47;Поезд №565/566 сообщением Балаково – Москва: отправление из Балаково 7 января в 19:14, прибытие в Москву 8 января в 16:28.Поезд №343/344 сообщением Москва - Балашов: отправление из Москвы 28, 30 декабря в 19:05, прибытие в Балашов 29,31 декабря в 11:25.Поезд №563/193 Балаково – Москва – Волгоград: отправление из Балаково 1 января в 19:14, прибытие в Москву 2 января в 16:28, отправление из Москвы 2 января в 23:40, прибытие в Волгоград 3 января в 23:25.Поезд №405/193 сообщением Волгоград – Москва – Балаково: отправление из Волгограда 4 января в 07:24, прибытие в Москву 5 января в 05:48, отправление из Москвы 5 января в 15:54, прибытие в Балаково 06 января в 12:47.Поезд №405/343 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 30 декабря в 07:24 , прибытие в Москву 31 декабря в 05:48.Поезд №405/406 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 26, 27, 28, 29, 30 декабря и 4, 6, 7, 8 января в 07:24, прибытие в Москву 27, 28, 29, 30, 31 декабря и 5, 7, 8, 9 января в 05:48.Поезд №201/202 сообщением Москва – Волгоград: отправление из Москвы 29 декабря в 17:15, прибытие в Волгоград 30 декабря в 18:36.Поезд №579/580 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 7 января в 08:05, прибытие в Москву 8 января в 11:32.Поезд №289/290 сообщением Москва – Астрахань: отправление из Москвы 28, 29 декабря в 12:15 , прибытие в Астрахань 30, 31 декабря в 00:05.Поезд №219 сообщением Астрахань – Москва: отправление из Астрахани 7 января в 09:09, прибытие в Москву 8 января в 14:28.Время прибытия и отправления поездов – местное.