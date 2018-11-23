В Радищевском музее открылась выставка авторских кукол «МикроМакрос»
В Саратовском государственном художественном музее имени А.Н.Радищева открылась выставка авторских кукол «МикроМакрос». Это совместный проект экспериментальной творческой мастерской «DollArt.ru» Российской академии художеств и Творческого союза художников России.
В экспозицию вошли работы более чем 40 российских художников-кукольников, представляющие собой, по замыслу авторов волшебный мир.
Проект "DollArt.RU" (Кукольное искусство в России) создан профессиональными художниками-кукольниками в 2002 году и объединяет ведущих специалистов в области кукольного искусства из различных творческих и выставочных объединений. Участники проекта основные свои усилия направляют на развитие профессиональной линии кукольного искусства и признание его таковым в профессиональной художественной среде.