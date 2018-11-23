Многодетные мамы на пенсию выходят раньше

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Он был утвержден Указом Президента РФ в 1998 году. Испокон веков женщина окружена святым ореолом материнства. Ее наиважнейшая миссия связана с рождением и воспитанием детей. Материнство - это большое счастье и огромная ответственность, неустанный труд и самоотверженная забота о своих детях.Формы государственной поддержки материнства с каждым годом расширяются. С советских времен, женщины, родившие пять и более детей, воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, при наличии 15 лет стажа имели право уйти на заслуженный отдых на пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 50 лет. Последние изменения в пенсионном законодательстве оставили это право неизменным. Кроме того, право досрочного выхода на пенсию получат многодетные матери с тремя и четырьмя детьми. Мать троих детей сможет выйти на пенсию на три года раньше «нового» пенсионного возраста, то есть в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше «нового» пенсионного возраста – в 56 лет, учитывая, что возраст выхода на пенсию женщин с 1 января 2019 года будет постепенно увеличиваться до 60 лет. При этом требования к воспитанию детей до восьмилетнего возраста и к наличию 15 лет страхового стажа распространяются и на эти категории женщин.В страховой стаж включаются периоды ухода за детьми до полутора лет. В общей сложности может быть учтено до 6 лет таких нестраховых, но социально весьма значимых периодов. Более того, за это время начисляются пенсионные коэффициенты. Год ухода за первым ребенком оценивается в 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, а ухаживая за третьим и четвертым ребенком за год можно заработать по 5,4 балла. Таким образом, женщина, родившая и воспитавшая до 1,5 лет четверых детей, в составе своих пенсионных прав уже имеет 24,3 балла. Для назначения страховой пенсии по старости в 2018 году их достаточно иметь 13,8, в 2019 году – 16,2, а с 2025 года – 30 баллов.В Саратовской области досрочные пенсии за рождение пятерых и более детей получают 6249 женщин.