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В Саратове отметят День матери

Новости
В Саратове отметят День матери


Областное праздничное мероприятие пройдет в здании филармонии им.А.Шнитке завтра, 23 ноября, в 15.00.

По информации министерства социального развития области, в праздновании примут участие лучшие родители, усыновители, опекуны, воспитатели приемных семей со всей области.

17 человек получат награду – Почетный знак Губернатора Саратовской области «За достойное воспитание детей». Среди награждаемых - семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, творческие, многодетные семьи, а также сотрудники учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, культуры и спорта, внесшие весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.

На церемонии предусмотрено также вручение автомобилей семьям, воспитывающим семь и более детей. Ключи от микроавтобусов «Газель» получат 10 многодетных семей области.

Фото http://kalugaschool.ucoz.ru