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В Саратовской области прогнозируется сильный ветер и метель

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В Саратовской области прогнозируется сильный ветер и метель

МЧС призывает водителей быть более внимательными и осторожными за рулем.

По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 23 ноября, ночью и днем в большинстве районов области и в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, утром и днем до 25 м/с. Местами по области ожидается метель с ухудшением видимости 500-1000 м.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. Водителям необходимо быть более внимательными и осторожными за рулем.

Фото https://mysbor.ru