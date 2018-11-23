В Саратовской области прогнозируется сильный ветер и метель
МЧС призывает водителей быть более внимательными и осторожными за рулем.
По данным Саратовского гидрометцентра, завтра, 23 ноября, ночью и днем в большинстве районов области и в Саратове ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с, утром и днем до 25 м/с. Местами по области ожидается метель с ухудшением видимости 500-1000 м.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности. Водителям необходимо быть более внимательными и осторожными за рулем.
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