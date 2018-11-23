В Саратове проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Конструктор»
С 21 по 26 ноября Госавтоинспекция Саратова будет выявлять транспортные средства, в конструкцию которых без разрешения ГИБДД внесены изменения, напрямую влияющие на безопасность дорожного движения.
По информации ведомства, зачастую автомобили несанкционированно оснащают газобаллонным оборудованием, жесткими металлическими конструкциями на передней части кузова, вносят изменения в ходовую часть автомобиля и так далее.
В ГИБДД подчеркнули, что управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.