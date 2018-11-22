В Саратовской областной думе пройдет День Приволжской железной дороги
В нем примут участие начальник Приволжской магистрали Сергей Альмеев, председатель областной думы Иван Кузьмин, руководство магистрали и депутаты.
Мероприятие запланировано на 23 ноября. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в его рамках мероприятия планируется интерактивная презентация истории развития пассажирского сообщения в пригородном и дальнем следовании на территории Саратовского региона, выступления на тему «Вклад Приволжской железной дороги в социально-экономическое развитие Саратовской области».
Также состоится церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Саратовской областной думой и Приволжской железной дорогой.
Фото http://nversia.ru