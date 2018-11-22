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В Саратове открыт первый класс ГИБДД

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В Саратове открыт первый класс ГИБДД


Он создан в общеобразовательной школе №24.

Торжественное открытие состоялось 20 ноября, во Всемирный день ребенка.

По информации ГИБДД города, учреждение было выбрано не случайно: ученики школы регулярно принимают участие в различных мероприятиях и акциях, проводимых дорожными полицейскими, юные инспекторы движения СОШ №24 являются пятикратными победителями районного этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо», а также победители городских испытаний «Безопасное колесо - 2016».

Для воплощения в жизнь идеи открытия профильного класса ГИБДД был выбран 5 класс. Для этого администрация школы выделила отдельный кабинет, оборудованный необходимыми агитационными материалами и уголками безопасности, а также оснастила всех учащихся класса форменной одеждой. Профильные занятия с учениками проводят как школьные учителя, так и сотрудники городской Госавтоинспекции. Все учащиеся класса в скором времени получат удостоверения юных инспекторов движения и в будущем смогут связать свою жизнь с работой в ГИБДД.