Энергетики восстановили теплоснабжение домов от тепломагистрали в Солнечном
По данным на 6 часов утра все абоненты получают отопление.
По информации пресс-службы Саратовского филиала «Т Плюс», повреждение трубопровода на Топольчанской было обнаружено вчера во время дежурного обхода. Для проведения ремонта были задействованы четыре бригады энергетиков. Из-за аварии была ограничена подача тепловой энергии 57 объектам по ул. по улицам Антонова, Уфимцева, Чехова, Днепропетровская, Топольчанская, Бардина, Тархова, Мамонтовой и 2-й Электронной.
В настоящее время работы завершены, жителей переключили на обычную схему теплоснабжения. В компании отметили, что на время работ жилые многоквартирные дома были переключены на резервную схему теплоснабжения по обратному трубопроводу. Тепловая инспекция Саратовского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" вела постоянный мониторинг температуры внутри помещений и в случае необходимости оказывала помощь сотрудникам УК, ТСЖ И ЖСК.
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