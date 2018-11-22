Двое балашовцев получили условные сроки за кражи

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Вынесен приговор двум жителям Балашовского района, обвинявшимся в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В отношении одного из них - 20-летнего молодого человека - также было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего товарища в совершение преступления.По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 мая приятели тайно похитили из автомобиля модели ВАЗ 2115, принадлежащего 27-летнему жителю села Святославка Самойловского района, автомагнитолу и четыре автомобильных колонки. После этого юноши незаконно проникли в гараж, расположенный на территории одного из домовладений того же села, принадлежащий 50-летнему местному жителю. Там они похитили циркулярную пилу и электроудлинитель, а затем забрались в дом этого же мужчины и похитили оттуда сварочный аппарат.В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъято. Сообщается, что благодаря предпринятым следователями СК мерам имущественный вред, причиненных потерпевшим, полностью возмещен.В судебном заседании злоумышленники полностью признали свою вину. Приговором суда младшему из них назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Его приятель получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательнымсроком 4 года.Фото https://ksp.kzn.ru