Двое балашовцев получили условные сроки за кражи
Одному из них на момент совершения преступлений не исполнилось 18 лет.
Вынесен приговор двум жителям Балашовского района, обвинявшимся в кражах, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В отношении одного из них - 20-летнего молодого человека - также было возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетнего товарища в совершение преступления.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 22 на 23 мая приятели тайно похитили из автомобиля модели ВАЗ 2115, принадлежащего 27-летнему жителю села Святославка Самойловского района, автомагнитолу и четыре автомобильных колонки. После этого юноши незаконно проникли в гараж, расположенный на территории одного из домовладений того же села, принадлежащий 50-летнему местному жителю. Там они похитили циркулярную пилу и электроудлинитель, а затем забрались в дом этого же мужчины и похитили оттуда сварочный аппарат.
В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъято. Сообщается, что благодаря предпринятым следователями СК мерам имущественный вред, причиненных потерпевшим, полностью возмещен.
В судебном заседании злоумышленники полностью признали свою вину. Приговором суда младшему из них назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Его приятель получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным
сроком 4 года.
Фото https://ksp.kzn.ru