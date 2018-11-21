В саратовском университете проходит фестиваль научного кино

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В состав оргкомитета вошли также представители Саратовского областного методического киновидеоцентра. Все кинопоказы в рамках фестиваля организованы при его технической поддержке.На открытии Фестиваля выступила декан юридического факультета доктор юридических наук, профессор Г.Н. Комкова. Галина Николаевна подчеркнула значение популяризации научного знания, отметив, что открытый характер фестиваля, позволяющий привлекать большое количество участников, способствует реализации его главной цели – показать современные научно-популярные фильмы, познакомить зрителей с последними достижениями науки, пробудить в студентах интерес к науке и, возможно, вдохновить их на собственные исследования.Председатель совета студентов и аспирантов СГУ Виктор Фёдоров в своём выступлении отметил, что в настоящее время подача информации о научных открытиях и новых технологиях становится более доступной и интересной. Он обратил внимание на настандартное, насыщенное содержание программы, которая включает показы документальных фильмов российских и зарубежных режиссеров, открытые дискуссии и увлекательные лекции на самые актуальные темы современности, пожелал участникам и гостям фестиваля почерпнуть для себя как можно больше знаний.Инициаторы проведения и организаторы ФАНК - студентки 4 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Евгения Морозова и Мария Махова рассказали об истории Фестиваля и идее его проведения в СГУ. ФАНК в СГУ — это Фестиваль актуального научного кино нового формата, в программе которого представлены не только самые интересные полнометражные документальные фильмы о современной науке со всего мира, но и тематические лекции и дискуссии.Первый день фестиваля открылся лекцией преподавателей кафедры социальных коммуникаций - д.филос.н., профессора С.В.Тихоновой и канд.ист.н., доцента Д.С. Артамонова - «Популяризация науки в современной медиасфере», в которой были подняты вопросы состояния научного знания и его трансляции в современном мире, развития агентов научной коммуникации и роли социальных сетей в популяризации научных достижений.Далее был показан документальный фильм «Красное и чёрное» (Россия, 2017), который вызвал активную дискуссию участников. Главными экспертами выступили сотрудники Зоологического музея СГУ: канд.биол.н., Е.Ю. Мельников, Э.И. Кайбелева, Е.Н. Кондратьев. В завершении дня состоялась презентация Зоологического музея СГУ и лекция его руководителя, канд.биол.н., Е.Ю. Мельникова «По страницам Красной книги Саратовской области».Впереди ещё несколько фестивальных дней, интереснейших встреч и событий.