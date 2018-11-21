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В Боголюбовском училище открылась выставка к 80-летию союза художников

Новости


В залах Боголюбовского художественного училища открылась выставка, посвященная 80-летию Саратовского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Экспозиция объединяет более 200 работ 150 авторов из Саратова и Саратовской области. Она представляет широкую панораму изобразительного искусства нашей области, начиная с двадцатых годов прошлого века до настоящего времени. Представлено творчество мастеров, работающих в совершенно разных видах искусства, стилях и направлениях – живописцев, графиков, скульпторов, художников театра, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Уникальность юбилейного проекта еще и в том, что он включает в себя мультимедийную часть, созданную сотрудниками Саратовского государственного художественного музея имени А.Н. Радищева по материалам собрания музея. Это 78 работ 40 авторов, стоявших у истоков создания местного отделения Союза художников России.