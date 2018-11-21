Саратовская администрация прокомментировала ситуацию с лифтом на Алексеевской
Администрация муниципального образования «Город Саратов» прокомментировала ситуацию с лифтом в доме № 22/26 по улице Алексеевская:
«В результате неправильной эксплуатации лифтового оборудования произошла остановка лифта, обрыва троса не было.
В результате проверки специализированной организацией, обслуживающей лифтовое оборудование, установлено, что лифт находится в технически исправном состоянии. В настоящее время работа лифта восстановлена.
Лифтовое оборудование введено в эксплуатацию в 1987 году, в январе 2018 в результате освидетельствования срок эксплуатации продлен на 3 года».