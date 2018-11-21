Работники Саратовского НПЗ провели для детей Урок природолюбия
Специалисты Саратовского НПЗ (входит в ПАО «НК «Роснефть») при поддержке профсоюзной организации предприятия провели Урок природолюбия для воспитанников подшефного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение».
Главная цель мероприятия – воспитание у детей бережного отношения к природе и развитие экологического сознания. Ребятам рассказали о правилах обращения с природой в формате познавательно-исследовательской деятельности и интерактивного общения.
Дети с любопытством выслушали рассказ о методах контроля состояния атмосферного воздуха и очистки промстоков. Тут же на уроке сотрудники отдела охраны окружающей среды завода наглядно продемонстрировали простейшие методы очистки воды.
Ребята поучаствовали в викторине, в ходе которой с большим интересом задавали и отвечали на вопросы по теме охраны окружающей среды. Некоторые из воспитанников центра «Возвращение» заинтересовались профессиями, востребованными на Саратовском НПЗ, и выразили желание стать экологами.
В ходе урока были подведены итоги конкурса «Защита природы в наших руках». Воспитанники центра продемонстрировали шефам свои творческие
работы, в которых выразили любовь к природе родного края и высказали свои предложения по ее сохранению. Ребята удивили всех креативным подходом и многогранностью воображения. Творческие работы были представлены в разной форме: рисунки, поделки, аппликации... Объединило работы умелое использование природных материалов: в ход пошли осенние листья, шишки, цветы, желуди, ягоды рябины и даже красавицы тыквы.
В конце мероприятия шефы провели награждение участников конкурса. Ребятам были вручены подарки с корпоративной символикой.
Елена Митрофанова, директор Заводского филиала СРЦ «Возвращение»:
- Такие мероприятия надо проводить как можно чаще, потому что, как показывает практика, важные знания и правила хорошо усваиваются с детства. Ребятам особенно интересно, когда с ними встречаются профессионалы, разговаривают как со взрослыми и интересуются их мнением. В ходе Урока природолюбия они усвоили много полезной информации, которая, несомненно, пригодится им в жизни, а также повторили уже известные им правила бережного отношения к природе.